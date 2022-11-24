Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da deprem nedeniyle 45 yapıda hasar oluştu
[Fotograf: AA]
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya'da 45 yapıda hasar tespit edildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte deprem sonrası 82 yapıyla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti.
Bu yapıların tamamında ekiplerce inceleme yapıldığı bilgisini paylaşan Kaldırım, "37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı ve 3 müstakil konutun (kırsal alanda) ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
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