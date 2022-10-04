Muş’ta bir arazide kaçak kazı yapan 2 define avcısı, Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykeller buldu. 2 arkadaş, buldukları eserlerle İstanbul'a gitti.

İçlerinden biri paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşayınca emniyete giderek şikayette bulundu. Diğer defineci ise, tarihi eserleri bir arkadaşının iş yerine sakladı.

Polis, 2 arkadaşı da gözaltına aldı.

Polis ekipleri, havalandırma boşluğuna gizlenen Roma dönemine ait 4 sikke, 1 bilezik ve 3 heykeli ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.