Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarihi eserleri paylaşamayan defineciler karakolluk oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Muş'ta 2 define avcısı, kaçak yollarla yaptıkları kazıda Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykel buldu. İstanbul’a giden 2 arkadaş, sikkeleri paylaşamayınca biri polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Muş’ta bir arazide kaçak kazı yapan 2 define avcısı, Roma dönemine ait sikke, bilezik ve heykeller buldu. 2 arkadaş, buldukları eserlerle İstanbul'a gitti.
İçlerinden biri paylaşım konusunda anlaşmazlık yaşayınca emniyete giderek şikayette bulundu. Diğer defineci ise, tarihi eserleri bir arkadaşının iş yerine sakladı.
Polis, 2 arkadaşı da gözaltına aldı.
Polis ekipleri, havalandırma boşluğuna gizlenen Roma dönemine ait 4 sikke, 1 bilezik ve 3 heykeli ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Muş Tarihi Eser
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