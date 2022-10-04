Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 37 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 9 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, belirlenen adreslerdeki 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Firari 8 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Suç Örgütü
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