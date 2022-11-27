İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'ta 3 şüphelinin, yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 yağlı boya tablo ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.

Muhafaza altına alındıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ekiplerince incelenen eserlerin müzelik değerde olduğu, yurt içinde alım-satımı ile yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu belirlendi.

Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.