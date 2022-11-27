Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 143 sikke ile 5 yağlı boya tablo ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'ta 3 şüphelinin, yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi eserleri satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 5 yağlı boya tablo ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.
Muhafaza altına alındıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ekiplerince incelenen eserlerin müzelik değerde olduğu, yurt içinde alım-satımı ile yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu belirlendi.
Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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