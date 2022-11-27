Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı.

Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.