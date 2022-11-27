Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekiler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı.
Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.
Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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