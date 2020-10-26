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Tamirhaneye giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki tamirhaneye daldı. Tamirhanede sohbet eden 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, iş yerinde tamir edilen polis aracına çarparak durabildi.
Bu sırada polis arabasının arka çaprazında sohbet eden 3 kişi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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