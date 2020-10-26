Haber Giriş: Kaynak: AA
Odunlukta tezekler arasına izlenmiş 61 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde bir evde yapılan aramada 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Savaşköy Mahallesi Yukarı Durak mezrasında bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada evin odunluğundaki tezek ve odunların altına kazılan çukura gizlenmiş 117 pakette 61 kilo 47 gram eroin ele geçirildi. Evde tabanca bulan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:23
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