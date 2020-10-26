Başakşehir'de bulunan sanayi sitesinde sabah saat 07.30 sıralarında bir kişi asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu asansör boşluğundan kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi.