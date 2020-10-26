Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde perşembe günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Yangını söndürme çalışmalarına Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme müdürlükleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile köylüler katılmış, çalışmalara 9 ilden gönderilen yangın söndürme araçları ve 2 helikopterle destek verilmişti.

Öte yandan bu mevkiye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Attepe Yaylası'nda cumartesi günü başlayan yangın da dün kontrol altına alınmıştı.