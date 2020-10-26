Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan tır bariyere çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyere çıktı. Aydınlatma direğini yıkan tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli İzmit istikametine giden Ramazan Demirkan idaresindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyere çıkan tır, refüjdeki aydınlatma direğini devirdi.
Kazada, sürücü Ramazan Demirkan yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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