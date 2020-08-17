Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde, öğle saatlerinde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler, tamir edilmesi için bırakılan otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alevlerin sardığı araç, hurdaya dönerken, iş yerinde de hasar meydana geldi.