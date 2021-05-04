Hazırlıklarını yaptılar, tezgahlarını topladılar. Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, 4 yılın sonunda yeni yerlerine taşındı.

Derme çatma çadırlarda tezgah açan çiçekçiler için, 2017 yılında harekete geçildi. Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, Maksem'in önüne 9 çiçekçi dükkanı kuruldu.

Yeni yerlerine 4 yıl sonra yerleştiler

Ancak daha sonra dükkanlar, tarihi yapıya zarar verebileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Tarlabaşı Bulvarı girişine taşınacağı duyurulsa da, bu karar da hayata geçirilemedi. Beklenen taşınma 4 yılın sonunda geldi.

Taşınma karmaşasının sona ermesinden memnun olan çiçekçiler, yeni dükkanlarında müşterilerini ağırlayacakları günü bekliyor.



Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Mustafa Oğuz

