Taksim'deki çiçekçiler taşındı
İstanbul'un simge meydanlarından Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler, 4 yıl sonra yeni yerlerine kavuştu. Meydan düzenlemesi kapsamında yerlerinden kaldırılan çiçekçiler, Tarlabaşı Bulvarı girişindeki dükkanlara tezgahlarını kurdu.
Hazırlıklarını yaptılar, tezgahlarını topladılar. Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, 4 yılın sonunda yeni yerlerine taşındı.
Derme çatma çadırlarda tezgah açan çiçekçiler için, 2017 yılında harekete geçildi. Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, Maksem'in önüne 9 çiçekçi dükkanı kuruldu.
Yeni yerlerine 4 yıl sonra yerleştiler
Ancak daha sonra dükkanlar, tarihi yapıya zarar verebileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Tarlabaşı Bulvarı girişine taşınacağı duyurulsa da, bu karar da hayata geçirilemedi. Beklenen taşınma 4 yılın sonunda geldi.
Taşınma karmaşasının sona ermesinden memnun olan çiçekçiler, yeni dükkanlarında müşterilerini ağırlayacakları günü bekliyor.
Haber: Cem Şükrü Yıldız
Kamera: Mustafa Oğuz