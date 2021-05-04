Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" devam ediyor.

Biyolojik çeşitlilik izlenerek tespit ediliyor

Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Beyköy beldesinde bulunan 1300 rakımlı Torkul Göleti'nde görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı.

İzleme çalışmaları, türün yayılış gösterdiği alanlarda mayıs ve haziranda sürdürülecek.