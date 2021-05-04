Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 36 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 36 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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