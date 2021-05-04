Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütüne yardım yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli ve Siirt, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 SIM kart ele geçirildi.