Evliya Çelebi´nin Seyahatnamesinde bahsettiği Osmaneli ayvası, Beşevler köyünde 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste pekmeze dönüştürülüyor.

Geçen ocak ayında üretimine başlanan pekmezin tüketicilerden büyük ilgi görmesi üzerine hafta sonları da mesai yapılarak aylık üretim kapasitesi 6 kat artışla yarım tondan 3 tona çıkarıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli´nin geleneksel tarım ürünlerinden biri olan ayvanın pekmezinin de şifalı bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

"Organik ayva pekmezi üretimiyle çiftçiye destek veriyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor. Satışları da iyi. Çok yakın bir dönemde önce Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazalarında, sonra da diğer mağazalarda yer alacağını düşünüyorum."

Hedef ayva pekmezinin ihracatı

Şahin, ayva pekmezinin ilerleyen süreçte ihracatını yapmak istediklerini de dile getirdi. Koronavirüs salgını sırasında doğal ürünlere ilginin dünya genelinde arttığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Kar elde etme derdimiz yok. Derdimiz hem doğal ürün üretmek hem de çiftçiye fayda sağlamak. Bu anlamda da maliyetleri kurtaracak bir fiyat belirledik. Aynı zamanda yatırımları karşılayabilecek kadar da kar elde ediyoruz."

"Ayva günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 25´ini karşılıyor"

Tesisten sorumlu Belediye Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik ise yöresel ürün üretim merkezinde Ar-Ge çalışması yaptıklarını aktardı. Tetik, ayva pekmezinin faydalarından da bahsetti.

"C vitamini ve potasyum yüksekliğinden dolayı koruyucu etkisi var. Fitokimyasal (bitkilerde bulunan, besleyici olmayan, hastalıklardan koruyucu etkiye sahip kimyasallar) bileşikler var. Bu bileşiklerin antioksidan etkisinden dolayı zararlı hücrelerin yayılmasını önleyerek insan vücuduna olumlu etkisi oluyor. Bu sebeple ayva pekmezini herkese öneriyoruz.”

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi de doğal bir ürün olan ayva pekmezinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğüne değinerek, ürünün içinde kesinlikle hiçbir katkı maddesi olmadığını ifade etti.