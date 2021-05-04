İstanbul Zeytinburnu'nda bir marketi gözlerine kestiren iki hırsız, marketin kilidini kırarak içeri girdi.

Sigara dolabının kapağını açmaya çalışan hırsızlar rafları devirdi. Dolabın kapağını açamayacaklarını anlayan hırsızlar, dolabı yerinden sökmeye çalıştı.

Kısa bir süre uğraşan hırsızlar dolabı sökmeyi başardı. Daha sonra dolabı sürükleyerek dışarıya çıkaran hırsızlar, bu sırada kaldırıma dökülen sigaraları da topladı.

Dolabı birkaç sokak taşıdılar

Dolapla birlikte yollarına devam eden hırsızlar birkaç sokak sonra dolabı bırakıp kaçtı.

Hırsızların marketteki sigara dolabını sökme ve kaçma anı kameraya yansıdı.

Kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, iki hırsızı da yakaladı.