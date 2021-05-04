Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marketten çaldıkları sigara dolabını birkaç sokak taşıdılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir markete giren iki hırsız sigara dolabını çaldı. Dolabı sökerken rafları deviren hırsızlar dolapla birlikte kaçmaya başladı. Bir süre dolabı taşıyan hırsızlar daha sonra bırakarak kaçmaya devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir marketi gözlerine kestiren iki hırsız, marketin kilidini kırarak içeri girdi.
Sigara dolabının kapağını açmaya çalışan hırsızlar rafları devirdi. Dolabın kapağını açamayacaklarını anlayan hırsızlar, dolabı yerinden sökmeye çalıştı.
Kısa bir süre uğraşan hırsızlar dolabı sökmeyi başardı. Daha sonra dolabı sürükleyerek dışarıya çıkaran hırsızlar, bu sırada kaldırıma dökülen sigaraları da topladı.
Dolabı birkaç sokak taşıdılar
Dolapla birlikte yollarına devam eden hırsızlar birkaç sokak sonra dolabı bırakıp kaçtı.
Hırsızların marketteki sigara dolabını sökme ve kaçma anı kameraya yansıdı.
Kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliğini tespit eden polis ekipleri, iki hırsızı da yakaladı.
Etiketler: Hırsızlık
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