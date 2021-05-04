Türkiye, tam kapanmada 5. güne girdi. Peki, tam kapanma etkisini ne oranda gösterdi, İstanbul’da vakalar azalıyor mu? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

"Son hafta yüzde 33 oranında pozitif vaka sayılarında bir azalma var" diyen Memişoğlu, yatan hastalarda da yüzde 13 oranında düşüş olduğu bilgisini verdi.

Yoğun bakımlardaki hasta sayısının yüzde 6,5 oranında azaldığını söyleyen Memişoğlu, bu durumun vefat sayılarına da yansıyacağını anlattı.

-Kapanma vakaları nasıl etkiledi?

-İstanbul’da vakalar azalıyor mu?

-Aşılamada son durum ne?

-Hindistan varyantı yaygın mı?



İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu @trthaber’de soruları yanıtladı.https://t.co/mzpSsMsNPe pic.twitter.com/4ji9YxfxFH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021

Vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

Vaka sayılarının ciddi biçimde düşmeye devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama oranlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"65 yaş üzerinde yüzde 82-83 bandındayız, bu iyi bir oran. Ama 55-59 yaş grubunda şu anda yüzde 49 oranında hedef grubumuza aşı yaptık. Açtığımız kapasitelerin yaklaşık yüzde 50-60'ı ancak kullanılabiliyor. Aşı da var elimizde. Şu anda bir sorunumuz da yok. İnsanları aşı olmaları için hastanelerimize davet ediyoruz. İnsanların aşı konusunda da tereddüt etmemelerini istiyorum. Çünkü şu anda başka bir silahımız yok. Büyük ihtimalle biz bu hastalığı çok az hale getireceğiz hem kısıtlamaların artması hem insanların farkındalığıyla. Bunu devam ettirmemiz lazım."

Hindistan varyantı arttı mı?

Hindistan varyantıyla ilgili de açıklama yapan Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul için söylüyorum, yüzde 88 bandındayız İngiliz varyantı olarak. Yani salgın esas şu anda İngiliz varyantıyla devam ediyor. Yatış oranlarında da ölüm oranlarında da çok bir değişikliğe neden olmadığını gördük. Varyantlar ne olursa olsun insanlar öncelikle önlemini alacaklar. Esasında varyantlarla ilgili Bakanlığımız ayrı bir çalışma yapıyor. Biz burada şüpheli gördüğümüz zaman bunları Ankara'daki Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderiyoruz. Bu laboratuvarda arkadaşlarımız bunun varyant olup olmadığını veya hangi varyant olup olmadığını ayrıştırıyor. Hindistan varyantında biz zaten izolasyonları yapmıştık ve hastalar hastaneye yatmadan iyileşen hastalarımız. Bu Hindistan varyantı hiçbir şey yapmıyor, ayaktanmış demeyi de getirmez. Biz buna tedbiren yaklaşıyoruz."