Talatpaşa Caddesi'nde motosikletiyle seyreden kurye İsmail Katar, önünde seyreden at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Katar, yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Katar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.