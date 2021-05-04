Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne'de at arabasına çarpan kurye yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de at arabasına motosikletle arkadan çarpan kurye İsmail Katar yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Katar, hastaneye kaldırıldı.
Talatpaşa Caddesi'nde motosikletiyle seyreden kurye İsmail Katar, önünde seyreden at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Katar, yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Katar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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