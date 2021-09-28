29 Temmuz'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), oy çokluğuyla karar aldı.

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun plakasının taksiye dönüştürülmesi için adım atıldı.

27 Eylül itibarıyla başvurular başladı.

Taksiciler karara karşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu kararın gerekçesini "raylı sistemlerin devreye girmesiyle işleri azalan esnafa yeni bir alan açmak" olarak açıkladı. Kararı yanlış bulan taksiciler, yargıya başvurdu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Türkiye'de 81 ilde toplu taşımanın kesinlikle taksiye dönüşümüyle alakalı hiçbir kanun yoktur. UKOME'nin aldığı minibüsün taksiye dönüşümüne ilişkin kararı kanunlara, hukuka, yönetmeliğe kesinlikle aykırıdır" dedi.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatif Başkanı Kıyasettin Terli ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burada hem minibüsçü esnafının mağdur olmaması hem de taksici esnafımızın mağdur olmaması açısından yargımızın bu konuda adalete uygun ve hızlı bir süreçte karar vermesini umuyoruz."

Taksi sayısı artırılmak isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kentte taksi sayısının yetersiz olduğunu savunuyor.

Mevcut 17 bin taksiye 5 bin tane daha eklenmesi için yapılan teklif daha önce reddedildi. Önümüzdeki hafta, sayının artırılması için bir kez daha girişimde bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da minibüs ve taksi dolmuşları taksiye dönüştürerek sayıyı artırmak istiyor.

Başvurular, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine 26 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.