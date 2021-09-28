Denizli- Antalya karayolunun Dinar ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta, akşam saatlerinde, Zülküf Tekeş yönetimindeki tır, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu Yasin Yağcı’nın kullandığı boş öğrenci servis minibüsüne çarptı.

Savrulan minibüs de hemen yanında ilerleyen Fatih Kaygısız’ın kullandığı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan tır ise yaklaşık 600 metre ileride durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Kaygısız, aynı araçta bulunan Muhammet Akay, Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız ile çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan minibüs şoförü Yasin Yağcı ve tır şoförü Zülküf Tekeş yaralandı. Fatih Kaygısız’a ayakta müdahale eden ekipler diğer yaralıları ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ayşe Akay ve Ayşe Kaygısız’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır şoförü Zülküf Tekeş, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde hızla kavşağa gelen tır’ın minibüse, onun da yanındaki otomobile çarptığı anlar yer aldı. Minibüsün direksiyonundaki sürücünün ise çarpmanın şiddetiyle yola savrulduğu görüldü.

Bir hafta önce de kaza olmuştu

Öte yandan, 21 Eylül günü aynı kavşakta freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önüne kattığı 6 aracı biçmiş, 1'i ağır 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.