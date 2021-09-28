Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Muş'un Bulanık ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muş'un Bulanık ilçesinde saat 22.08'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Bulanik (Mus)
Tarih-Saat : 28.09.2021, 22:08:08 TSİ
Enlem : 38.9700 N
Boylam : 42.0091 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KWjbU9m1z8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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