Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir taksi durağında çalışan Suat Üzülmez, durakta iguana olduğunu fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iguanayı yakaladı.

Yakalanan İguana, Doğa ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Durakta su içtiği esnada iguanayı gördüğünü belirten Suat Üzülmez, "Dışarı çıkıp itfaiyeye haber verdim. Belgesellerden tanıyorduk ama ismini bilmiyorum. İlk gördüğümde çok korktum. Yine de korkum devam ediyor" dedi.

İguananın beslendiği bir adresten kaçtığı ya da sahibi tarafından dışarı bırakıldığı tahmin ediliyor.