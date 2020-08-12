Haber Giriş: Kaynak: İHA
Eletrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yeni Kent Mahallesi TOKİ yolu üzerinde Mustafa Bölükçü'ye ait müstakil evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde söndürdü.
Yangın sonrası yapılan incelemede yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklanan kısa devre olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman elektrik kontağı yangınSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:59
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