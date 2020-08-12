Haber Giriş: Kaynak: AA
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır devrildi. Kazada tırda bulunan 1 kişi yaralandı.
Karabük'ten Ankara istikametine giden tırın sürücüsü R.A, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada devrilen tır, bir süre sürüklendi.
Kazada, tırda bulunan A.M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Karabük köpek kaza tır kazasıSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:27
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