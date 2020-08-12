İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü kusurlu bulundu
İstanbul'da 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasına ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, kural ihlali yapan şoförün takograf cihazında adı yoktu. Yolcular dinlenmesi yönünde uyardı ama o yoluna deva etti.
Takografta sürücünün adı yoktu, şoför kural ihlali yaptı, uykusuz göründüğü için uyarıldı ama dikkate almadı.
İstanbul'da geçen pazar günü 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de ölümden döndüğü otobüs kazasıyla ilgili çarpıcı detaylar, soruşturma dosyasında yer aldı.
Takograf cihazında şoförün adı yazılı değildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aracın hızını ölçen takograf cihazı ile ilgili tespitler dikkat çekti.
Araçtan alınan takograftan 3 kağıt çıktı. Biri boştu, ikincisinde kazada hayatını kaybeden şoför Doğan Duygulu’nun adı yazılıydı. Üçüncü kağıdın üzerinde Kenan Olgun'un adı bulunuyordu.
Kaza anındaki takaograf cihazında ise aracı kullanan sürücü Doğan Duygulu'nun değil, Kenan Olgun'un adı vardı.
Şoförün hatalı şerit değiştirdiği belirlendi
Kaza tespit tutanağında ise otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu belirtildi.
Kaza yerindeki yolun kuru, düz ve eğimsiz olduğu, kavşak ya da geçidin bulunmadığı vurgulandı. Hatalı şekilde şerit değiştirdiği ifade edildi.
Yolda fren izi de tespit edilemedi.
Yolcular 'dinlen' diye uyardı
Soruşturma dosyasında yolcu ifadelerine de yer verildi.
Şoförün birkaç ani şerit değiştirdiği, yolcuların "Uykusuzsan, yorgunsan otobüsü durdur, dinlen" diye uyardığı da anlatıldı.
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