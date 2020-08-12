Takografta sürücünün adı yoktu, şoför kural ihlali yaptı, uykusuz göründüğü için uyarıldı ama dikkate almadı.

İstanbul'da geçen pazar günü 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de ölümden döndüğü otobüs kazasıyla ilgili çarpıcı detaylar, soruşturma dosyasında yer aldı.

Takograf cihazında şoförün adı yazılı değildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aracın hızını ölçen takograf cihazı ile ilgili tespitler dikkat çekti.

Araçtan alınan takograftan 3 kağıt çıktı. Biri boştu, ikincisinde kazada hayatını kaybeden şoför Doğan Duygulu’nun adı yazılıydı. Üçüncü kağıdın üzerinde Kenan Olgun'un adı bulunuyordu.

Kaza anındaki takaograf cihazında ise aracı kullanan sürücü Doğan Duygulu'nun değil, Kenan Olgun'un adı vardı.

Şoförün hatalı şerit değiştirdiği belirlendi

Kaza tespit tutanağında ise otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza yerindeki yolun kuru, düz ve eğimsiz olduğu, kavşak ya da geçidin bulunmadığı vurgulandı. Hatalı şekilde şerit değiştirdiği ifade edildi.

Yolda fren izi de tespit edilemedi.

Yolcular 'dinlen' diye uyardı

Soruşturma dosyasında yolcu ifadelerine de yer verildi.

Şoförün birkaç ani şerit değiştirdiği, yolcuların "Uykusuzsan, yorgunsan otobüsü durdur, dinlen" diye uyardığı da anlatıldı.