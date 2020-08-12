Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Nergis Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İlhan Bakırcı, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kavgada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan U.Ö, O.B.E. ve O.Ç, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Lüleburgaz Devlet Hastanesi kırklareliSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:33
Son Haberler
- 13:47
- 13:44
- 13:48
- 13:33
- 13:26
Sıradaki Haber
Mardin'de ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz