Dönerdere Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Ömerli ve Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye ile Orman Şefliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, 500 dönüm ormanlık alan zarar gördü.