Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Mardin’in Ömerli ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm zarar ormanlık zarar gördü.
Dönerdere Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Ömerli ve Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye ile Orman Şefliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, 500 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Mardin ormanlık alan yangınSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:26
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