Konya genelinde, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde vaka sayısında artış görülen iller arasında Konya'nın da olduğunu ifade etti.

Buna rağmen kent merkezinde çoğunluğun maske taktığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kentteki uygulamalarını artıran polis ekipleri, maske takmayan veya maskesi çenesi altında olan kişileri maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.