Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da vaka sayılarının artmasına rağmen kurallara uyumayanlar var
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kent genelinde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri, vatandaşları maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.
Konya genelinde, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde vaka sayısında artış görülen iller arasında Konya'nın da olduğunu ifade etti.
Buna rağmen kent merkezinde çoğunluğun maske taktığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.
Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Kentteki uygulamalarını artıran polis ekipleri, maske takmayan veya maskesi çenesi altında olan kişileri maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: sosyal mesafe koronavirüs Konya covid-19Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:16
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