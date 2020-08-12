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Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde COVID-19 pozitif vakaları tespit edildi.
Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Etiketler: malatya koronavirüs karantina karantinaya alınan yerlerSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:06
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