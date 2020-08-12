Kaza, Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi.

Enez Caddesi'nden, 2 No'lu Yılanlık Sokak yönüne dönüş yapan A.E. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen B.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler A.E. ve B.A. ile motosikletin arkasında oturan Uzman Çavuş Kenan Gök ve otomobildeki S.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Gök, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.A., Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.E. ve S.E. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Kenan Gök'ün, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı ifade edildi.

Otomobil sürücüsü A.E., polis tarafından gözaltına alındı.