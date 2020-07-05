Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibarıyla düğün salonları belirlenen kurallar kapsamında açıldı.

Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile düğün salonlarının açılmasının ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu işletmecisi, gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin ve damat uygulaması başlattı.

Takı töreninde davetliler, gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı taktı.

"Kurallar doğru"

Gelin Sinem Dağ, alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Bizde şu anda ilk defa bunun içindeyiz temassız olduğu için. Kurallarda gayet iyi" dedi.

Düğünlerin eskisi gibi olmasının daha güzel olacağını ifade eden damat Sinan Dağ ise "Eskisi gibi olsa daha iyi olurda ama maalesef koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Sosyal mesafeyi kolluyoruz"

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel de tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Düşündük, taşındık böyle bir şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin ve damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var."