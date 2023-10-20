Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.10.2023 15:12

TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 17 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini ifade eden Çeber, "Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Aydın'da 'şap' karantinası
17:29
İskoçya'da Babet Fırtınası 2 can aldı
16:58
Mısır: Refah kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor
16:45
Ali Erbaş: Masum insanlar vahşice katlediliyor
16:34
Kaçak kazı İHA ile tespit edildi: 9 kişi suçüstü yakalandı
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
Yemen'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda
Yemen'de binlerce kişi Filistin için sokaklarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ