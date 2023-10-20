Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.10.2023 14:53

İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki partililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto etti. Grup, açıklamanın ardından Büyükelçilik konutunun önüne oyuncak bıraktı.

İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve partililer, Filistinlilere destek amacıyla Büyükelçilik konutu önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Özcan, İsrail'in Gazze'de bebekleri, kadınları, yaşlıları ve engellileri acımasızca katlettiğini söyledi.

İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı

"Allah'a teslim olan ümidini kaybetmez"

Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir insanlık vahşetine, soykırıma tanık olduklarını belirten Özcan, "Allah'a teslim olan ümidini kaybetmez. Gazzeli kardeşlerimiz ümitlerini kaybetmiyor, bizler ümitlerimizi kaybetmiyoruz, elbet Allah nurunu tamamlayacak ve bugün bebekleri katledenler gün gelecek yok olup gidecek." diye konuştu.

İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı

"Gelin hep beraber bu vahşete dur diyelim"

Hakkın tarafında durmayanların bunun hesabını veremeyeceğini, katliama sesini çıkarmayanların geç kalmış olacağını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Dünyayı yönettiklerini sananlar da aldanmaktadır. Çünkü inanan bilir ki, kainatı Allah idare eder. Allah ne dilerse o olur. Nasıl dilerse o şekilde olur. Bugün Gazzeli çocuklar Allah'a teslim olmuş, ölümden korkmadan haklı davaları için şehit oluyor. Batılı çocuklar akranlarıyla oyun oynarken Gazzeli çocuklar bombaların altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün burada yaşanan bu insanlık dramına bir kez daha dikkati çekmek istedik. Bebek katillerine Ankara'dan söyleyeceğimiz son söz şu, gelin vazgeçin bu soykırımdan. Yıllarca soykırım mağduriyetiyle dünyayı aldatanlar şimdi daha beterini yapıyor, gelin hep beraber bu vahşete dur diyelim."

İsrail Büyükelçiliği önüne oyuncak bırakıldı

Açıklamanın ardından grup, Büyükelçilik konutu önüne, kanlı oyuncak bebekler ve çocuk giysileri bulunan beşiği bıraktı.

ETİKETLER
Ankara Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Ankara 2 No'lu Barosu'ndan İsrail'in saldırılarına ilişkin suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Ataşehir'de inşaat halindeki 44 katlı binada yangın çıktı
15:33
Depremde 38 kişiye mezar olan Emek Apartmanı kaçak yapılmış
15:32
BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi
15:25
Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi
15:13
İsrail'e 7 Ekim'den bu yana bin ton silah ve cephane geldi
15:25
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
Gazze'de bombalanan caminin enkazında bir Filistinli öğle ezanını okudu
FOTO FOKUS
İsrail'den yeni hava saldırısı
İsrail'den yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ