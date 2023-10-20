3 ilde sahte ilaç operasyonu: 11 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Istanbul, Sakarya ve Bursa illerinde toplam 47 adrese Mali Suçlarla Mücadele ve Sağlık ekipleri ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

MS, SMA hastalarına sahte ilaç üretmişler

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen hammaddeler ile sahte ilaç üretildiği, bu ilaçların maddi değeri yüksek olan MS, SMA, Kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğu, bu ilaçlarin bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiği, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan tespit ve tahkikat neticesine adreslerdeki aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında pek çok sahte ilaca el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edildi.