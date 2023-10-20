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Türkiye
AA 20.10.2023 11:39

Edirne'de bir haftada 1090 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 1090 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir haftada 1090 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1090 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken bu kişilerin kullandıkları tespit edilen 22 araca el konuldu.

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