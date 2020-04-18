Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Adana'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 171 kişi, sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.
Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.
Bu arada, polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Adana koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 16:56
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