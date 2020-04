Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacağını duyurduğu Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca da ilçenin Sarıgazi Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına gelerek, yapımı devam eden hastanenin proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnşaat sahasında çalışmalarını aralıksız sürdüren işçilerle de selamlaşan Koca, hastanenin örnek odasını da gezdi.

Sancaktepe’deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek. pic.twitter.com/znmzTzJ9fw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

İstanbul’u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy’de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı. pic.twitter.com/rm45iXUer1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

