Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında verilecek çiğ süt destekleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süt üreticilerimizin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretiminde sürdürülebilirliğin ve vatandaşlarımızın ucuz süte ulaşmaların sağlamak, “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması yaratmasının önüne geçmek ve arz / talep dengesinin devam edebilmesi için çiğ süt destekleme fiyatlarında yeniden düzenlenme yapılmıştır."

10 kuruş olan destek 25 kuruşa yükseltildi

Yeni yıldan itibaren Ocak, Şubat, Mart aylarında süt üreticilerine, litre başına ortalama 10 kuruş “Süt Prim Desteği”, 15 kuruş daha artırılarak, 25 kuruşa yükseltildi.

Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1 lira 70 kuruşluk sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1 lira 95 kuruş olacaktır.

Açıklamada, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerine toplam 571 milyon süt desteği yapılacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber