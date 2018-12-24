Türkiye
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 53 bin paket sigara ele geçirildi
22 Aralık 2018 Cumartesi 16:52 - Son Güncelleme 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:55
Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Aracın dorsesinde yapan polis, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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