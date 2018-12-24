Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Nasıl Bir Gençlik" projesi kapsamında 8 öğrenci "FINDIKSAN" isimli grup kurdu.

Amaç yardımlaşma bilinci oluşturmak

Gruptaki 11. sınıf öğrencileri Osman Can Aktaş, Arda Gürsoy, Seher Gül Akyar, Zelişan Türk, Sıla Çakır, Selin Sıpçık, Ayça Güner ve Busenur Çelebi, evlerinden getirdikleri fındıkları son ders saati sonunda okulda kırdı, ilçedeki bir fırında da kavurdu.

Ekim, kasım ve aralık aylarında kavrulan 60 kilogram fındık ayıklanarak paketlendikten sonra bağış adı altında okul ve okul dışında satıldı.

Elde edilen 5 bin lira da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışlandı.

Proje koordinatörü ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gürhan Cabbar, proje ile yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin kurduğu grubun yardımlaşma amacıyla hareket ettiğine dikkat çeken Cabbar, şunları söyledi:

"Öğrencilerin yardımlaşma hususunda özverili, yapabileceklerinin farkında olan, harekete geçmede cesur davranan bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Bu amaca uygun da faaliyetler gerçekleştiriyoruz."

Öğrencilerden Sıla Çakır ise projede herkesin özveriyle çalıştığını dile getirerek, sattıkları fındığın parasını Mehmetçik için bağışlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Arda Gürsoy da, Türk Silahlı Kuvvetlerine yardım etmenin kendilerini onurlandırdığını vurgulayarak, manevi yönlerinin de güçlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA