İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre, kentteki tıbbi atığın toplanma ve bertaraf edilmesi işlemi yıllardır devam ediyor.

Bu kapsamda ttıbbi atık çıkartan kurumlar, İBB Atık Yönetim Müdürlüğü'ne ulaşarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor ve ardından sözleşme imzalıyor. İBB iştiraki İSTAÇ ise bu tıbbi atıkları düzenli olarak topluyor.

Kentte, 20 yatak ve üstü kapasiteli 316 hastane ile 9 bin 884 sağlık merkezinin atıkları, 157 uzman personel tarafından özel olarak donatılmış 50 araçla Anadolu Yakasından Hekimbaşı ve Küçükbakkalköy ile Avrupa Yakasından Eyüp ve Kıraç'ta biriktiriliyor.

Bazı işlemlerden geçirilen atıkların yakılabilir olanları Kemerburgaz'daki Tıbbi Atık Yakma Tesisi'ne taşınarak burada titreşimli raylı sistemle 1000 ile 1200 derecedeki fırınlarda yakılıyor. Yakılan bu atıklar hacimsel olarak yüzde 95, kütlesel olarak ise yüzde 75 azalıyor.

Bu işlemin sonunda elektrik enerjisi elde edilerek hem yakma işleminin gerçekleştirildiği tesisin hem de çevredeki idari binaların elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Yakılmaya elverişli olmayan atıklar ise aynı yerdeki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf edilerek çevrenin korunması sağlanıyor.

Atıklar 10 bin 200 sağlık kuruluşundan çıkıyor

İstanbul'daki tıbbi atık yıllar içinde artış gösterdi. 1995'te günde 726 kilogram atık çıkarken arada geçen 23 yılda bu rakam günde 75 tona ulaştı. İBB Atık Yönetim Müdürlüğü ve İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ (İSTAÇ) bu kapsamda 2018'de 27 bin 375 top tıbbi attık toplama işlemi gerçekleştirdi.

Bu işlemi, atıkları enfeksiyoz, kesici-delici ve patolojik olarak üçe ayıran 4 birimde görevli 157 personel, 10 bin 200 hastane ve sağlık merkezinde yaptı.

Çevrenin kirlenmesi önlendi

Toplanan tıbbi atık miktarına ilişkin bilgileri kaydı da 1995'ten beri düzenli olarak tutuluyor. Buna göre, aradan geçen 23 yıllık sürede İstanbul'daki tıbbi atık miktarında 100 kat artış meydana geldi.

23 yıl önce günde 726 kilogram atık toplanırken bugün ortalama 75 ton birikiyor. 1995 yılında 265 ton atık toplayan İBB, 2018'de 27 bin 375 ton atık toplayarak bunların çevreyi kirletmesine engel oldu.

Kaynak: AA