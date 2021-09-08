Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, bir ayının suya kapıldığını fark etti.

Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı.

Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı.

İş makinesinin kepçesine koyulan ayı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayıyı kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.