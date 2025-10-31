Açık 4.4ºC Ankara
TRT Haber 31.10.2025 04:13

Sürücü belgelerini yenilemek için bugün son gün

Ehliyetini yenilemek isteyenler için bugün son gün. Süre bitimine saatler kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Son bir haftada 115 bin 135 kişi yenileme başvurusu yaptı. Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin sayısı ise 35 milyon 609 bini aştı.

Sürücü belgelerini yenilemek için bugün son gün

Ehliyet yenilemede bugün son gün. Nüfus müdürlüklerinde yenileme işlemini son ana bırakanların yoğunluğu vardı.

Son bir haftada 115 bin 135 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvuru yaptı. Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların sayısı ise 35 milyon 609 bin 477 oldu.

Ancak 1 milyon 800 binden fazla kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor.

Ehliyet yenileme süreci ise oldukça kolay. Mobil uygulama ya da internet sitesinden nüfus müdürlüklerinden randevu alınıyor.

İnternet kullanmayanlar, Alo 199 Çağrı Merkezi'nden işlem başlatabiliyor.

Bugüne kadar ehliyetini yenileyenlerin toplam sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı.

Bugünden itibaren B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvurularda artış

Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında ise 214 bin 725 başvuru alındı.

Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde toplam 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi.

