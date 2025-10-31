Açık 4.4ºC Ankara
AA 31.10.2025 03:13

Beyoğlu'nda turisti darbeden 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda motosikletiyle seyir halindeki turisti darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda turisti darbeden 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran'da Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan motosikletli bir kişinin durdurularak darbedildiğine ilişkin görüntülere ilişkin çalışma yürüttü.

Bir kişinin motosikletiyle seyir halindeyken başka bir kişi tarafından durdurulmaya çalışıldığı ayrıca farklı bir motosiklet sürücüsünün de kişiyi takip ederek önünü kesip darbetmeye teşebbüs ettiği görüntüler incelenmeye alındı.

Ekiplerin, saha çalışmaları neticesinde darbedilmek istenen kişinin İspanyol youtuber Javier Ros Del Valle olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü Javier Ros Del Valle'nin kask kamerasını detaylı inceleyen ekipler, mağduru durdurmaya çalışan ve kimlikleri tespit edilen N.A. ve S.Ç.B.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul
