Okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün 14.46 sularında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda okul çıkışı sırasında idare katı önündeki merdivenlerde kısa süreli izdiham yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, velilerin bilgilendirilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği ifade edildi:

"Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."