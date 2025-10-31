Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2025 00:13

Okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir ortaokulda ders bitimi merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci hafif yaralandı.

Okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son dersin ardından zilin çalmasıyla öğrencilerin hızla okuldan çıkmaya çalışması sonucu bina içinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Bu sırada merdivenlerde bazı öğrenciler dengesini kaybederek yere düştü, arkadan gelenlerin de düşmesiyle yaralanmalar meydana geldi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 21 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün 14.46 sularında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda okul çıkışı sırasında idare katı önündeki merdivenlerde kısa süreli izdiham yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın hemen ardından öğretmen ve idareciler tarafından ilk müdahalenin yapıldığı, velilerin bilgilendirilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildiği ifade edildi:

"Tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen 21 öğrencimizin tamamı taburcu edilmiştir. Olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup öğrencilerimizin sağlık durumu iyidir."

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:26
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
00:10
Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti
00:06
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
23:40
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı
23:04
Afganistan ve Pakistan İstanbul'da görüştü: Ateşkese devam kararı alındı
23:04
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ