Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2025 00:23

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheliden bir kısmının örgütle bağlantılı kişilerin haberleşme amacıyla kullandığı internet tabanlı uygulamayı kullandıkları, bazılarının sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaptıkları, bazıları hakkında da çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına ilişkin bilgiler olduğu belirlendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden 8'i sınır dışı edilme işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 2'si delil durumu itibarıyla buradan serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 9 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ İstanbul
Sıradaki Haber
Okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:16
Okul çıkışı merdivenlerde oluşan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı
00:10
Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti
00:06
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
23:40
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri aldı
23:04
Afganistan ve Pakistan İstanbul'da görüştü: Ateşkese devam kararı alındı
23:04
İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ