Açık 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 31.10.2025 03:17

Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi

Türkiye, her alanda Filistinlilerin yanında olmaya devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın el-Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi.

Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, Gazze'ye, Mısır üzerinden ulaştırılmak üzere insani yardım yüklü 20 tır gönderdi.

Gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımlar için Mısır'ın başkenti Kahire'de tören düzenlendi. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ve insanlık dramına dikkati çekti.

Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi

Turan, "Bu süreçte Türkiye'miz milletiyle, devletiyle ve STK'larıyla hep Gazze'nin yanında oldu ve olmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Gazze'nin bekası için Türkiye'nin her alanda çabalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Törenin ardından yardım tırları, Gazze'ye ulaştırılmak üzere el-Ariş kentine gönderildi.
 

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İlk Yardım TDV
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda turisti darbeden 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:38
Esenler'de binada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
04:18
Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yine saldırdı
04:16
Sürücü belgelerini yenilemek için bugün son gün
03:24
ABD, İsrail'in Gazze'de "yüzlerce kez" insan hakkı ihlali yaptığını raporladı
03:15
Beyoğlu'nda turisti darbeden 2 şüpheli yakalandı
00:26
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
Bilir ailesinin 4 ferdi son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
İstanbul'da elektrik hattındaki patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ