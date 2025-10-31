Yardım tırları Gazze yolunda: TDV, Gazze için 20 tır insani yardım gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, Gazze'ye, Mısır üzerinden ulaştırılmak üzere insani yardım yüklü 20 tır gönderdi.

Gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımlar için Mısır'ın başkenti Kahire'de tören düzenlendi. Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ve insanlık dramına dikkati çekti.

Turan, "Bu süreçte Türkiye'miz milletiyle, devletiyle ve STK'larıyla hep Gazze'nin yanında oldu ve olmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Gazze'nin bekası için Türkiye'nin her alanda çabalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Törenin ardından yardım tırları, Gazze'ye ulaştırılmak üzere el-Ariş kentine gönderildi.

