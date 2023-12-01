Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, özel sürücü kursuna ait otomobil, geri manevra sırasında sürücü adayının kontrolünden çıktı.
Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.
Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.