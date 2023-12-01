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Türkiye
DHA 01.12.2023 17:43

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Trabzon'da, kara yolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada, araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın, yaralandı.

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, özel sürücü kursuna ait otomobil, geri manevra sırasında sürücü adayının kontrolünden çıktı.

Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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