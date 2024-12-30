Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2024 13:15

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
[Fotograf: AA]

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

"İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 17 yaşındaki Şadi Havran, gazetecilere 13 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

Memleketi İdlib'e 4 kardeşiyle döndüğünü ve orada babalarının kendilerini beklediğini anlatan Havran, şöyle devam etti:

"İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım. Türkiye'de lokantada 4 sene çalıştım, bulaşık yıkayıp garsonluk yaptım. Aynı zamanda 8 sene okula gittim, sonra Adapazarı'na yerleştim. İnşallah Allah durumumu daha iyi ederse kendime küçük bir lokanta açmak istiyorum. Türklerden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize çok iyi baktılar. Ülkemde huzur var, her şey var."

Ubade Allep de 5 kişilik ailesiyle memleketi Hama'ya gittiğini dile getirdi.

Anne ve babasını 13 yıldır görmediğini belirten Allep, "Benim 3 çocuğum oldu ve çocuklarım babaannelerini ve dedesini görmedi. Türkiye'den çok memnunuz, her zaman bizim yanımızda durdu. Savaş bitti, o yüzden Suriye'ye gidiyorum." dedi.

ETİKETLER
Suriyeli Sığınmacı
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta deprem konutları 2025'te teslim edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
İsrail hapishanesinde bir Filistinli tutuklu daha hayatını kaybetti
14:01
Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden zanlı tutuklandı
13:56
Meteoroloji Doğu Akdeniz'i uyardı: Fırtına bekleniyor
13:54
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
13:45
Soykırımcı İsrail'in 451 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 541'e yükseldi
13:29
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl kutlaması
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
Van'da 2020'den bu yana besicilere 210 bin koyun dağıtıldı
FOTO FOKUS
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ